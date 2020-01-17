美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天宣布，美台人民之間的關係形成了連結紐帶，讓美台得以合作，大大造福雙方社會及全球社群，並使我們能夠勇往直前、攜手並肩迎向挑戰，「我們決定將AIT在2020年的主題訂為『真朋友 真進展』。」

酈英傑表示，這個概念聽起來或許簡單，但我們不該忽略它在當前背景下所具備的重要意義。有些國家會以友誼之名，行支配與操縱之實，他們口稱互惠卻力行勒索，外銷到海外的不是解決方案而是麻煩問題。

酈英傑強調，相較於上述的憤世嫉俗機會主義，美國與台灣在過去40年所共同建立的友誼，則形成鮮明對比。我們用來定義自身利益的不只是金錢符號，或是利益是否與當今的全球趨勢及觀點相符一致。相反的，美國與台灣是真誠地投資彼此，希望看到彼此成功，並締造一個共同的未來，這就是所謂的「真朋友 真進展」。

酈英傑說，這種共同的未來代表的是，我們將力求「共同努力、共同得益」。美國與台灣是實力堅強的夥伴，我們的社會與經濟具備獨特專長，能夠帶動全球進步並應對新興威脅。此外，在推動自由且開放的印太區域方面，美台也是天生的夥伴。

(中時 )