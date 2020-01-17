台電離岸風電一期計畫穩定進行中，17日舉行首支水下基礎鋼管樁完工。台電表示，離岸風電示範風場位於彰化芳苑外海，將設置21部風機，每部裝置容量5.2MW，總裝置容量109.2MW，而鋼管樁等同穩固風機的關鍵地基，今日完工典禮也象徵台電風場建置再邁進，除首支國產鋼管樁，其餘下部結構、風機等設備正同步製造中，預計3月開始基地打樁與後續風機安裝，年底前正式併聯發電，未來預估可年發3.6億度電，等同提供超過9萬個家戶一整年的用電量。

台電指出，一座完整的海上風機包含上部與下部結構，上部包含風機的機艙、葉片與塔架，而下部結構則包含鋼管樁、套筒桁架(桁音同航)及連接段，而由於離岸風機設在海上，埋入海床作為穩固地基的鋼管樁是核心關鍵，打好基礎才能依序裝上套筒桁架、連接段與風機上部結構；而台電離岸一期風場所使用的風機，每一座需4根圓筒形的鋼管樁，長度則依據風場範圍水深16至28公尺的落差，而量身打造60至80公尺等不同長度。

(工商 )