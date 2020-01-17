農曆過年倒數一周，因應辦年貨需求，量販店搶在最後一個黃金周全面備戰！家樂福將於1月18日至1月23日小年夜當天，延長營業時間至隔日凌晨1點，全台北中南也有20間門市攜手foodpanda外送，讓民眾辦年貨更方便；愛買也將於1月18日、21日、22日、23日四天，延長營業時間至夜間12點，加上預期選後買氣湧現，估計整個春節檔期業績可望成長7％。

春節是量販通路年度最大檔期，更勝中元普渡，從年節禮盒、圍爐年菜、年貨食品到清潔大掃除用品等，都是重點熱銷品項，相關折扣優惠也下得深，還會加碼許多促銷活動，如會員APP搶紅包、新春福袋送電視或機票等，大力吸客。

家樂福表示，過年前倒數最後一周，進入民眾採買年貨最高峰，家樂福量販店將於1月18日起至1月23日小年夜，延長營業時間至隔日凌晨1點，1月24日除夕當天營業至下午5點；在促銷活動方面，量販店單筆滿2千元、便利購超市單筆滿1千元，就有9折優惠。

因應新春討個好兆頭，家樂福也將於1月25日大年初一開賣新春福袋，每店限量100份，每袋售價198元，有機會刮中50型UHD電視、台北日本北海道雙人來回機票、家樂福提貨券2萬元等獎項。另，家樂福也推出會員APP連續16天紅包大方送，最高送千元消費金。

愛買則表示，農曆春節活動開跑迄今，在會員早鳥優惠推升下，業績已較前一年春節檔期成長約5％，客單價也突破900元，看好選完後買氣湧現，將於1月18日、21日、22日、23日四天，延長全台門市營業時間至夜間12點（花蓮店、巨城店除外），1月24日除夕當天全店營業至晚間6點，方便顧客採買。

此外，愛買也推出HAPPY GO會員單筆滿2千元9折，並祭出200款水果、糖餅、補品禮盒等5折起優惠，還有超過100款民生用品買一送一。若不方便到門市採買的民眾，愛買板橋南雅店、景美店也攜手foodpanda推外送服務。

另外，若想為團圓飯加菜，愛買板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店代客料理餐廳，今年也首次推出年菜現煮服務，即日起至1月23日可事先在門市預購，就能吃到五星主廚年菜，有紅蟳米糕、活龍蝦等菜色。

(工商 )