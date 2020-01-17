遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨董事長黃晴雯17日指出，SOGO去年即使少了新竹站前店仍在經營團隊努力衝出持平業績，今年力拚超越460億、2%成長，其中復興店更是突破150億元，年增8%，居全台北市最高業績單店百貨王，且今年仍將引進全球大牌GUCCI大店，而海外投資中國大陸部分去年仍持續轉盈，且在財務整理下會有小賺表現。

目前SOGO在大陸百貨據點在近十年陸續從最高峰的11家，因租金到期或商圈轉移接續結束包括北京、無錫、成都等店，去年更全面撤出初始店成都地區的分店，目前為止上海還有2家店、重慶2家店與大連店，年底上海不夜城店因租約到期確定結束，但目前重慶則積極評估再添新店。

黃晴雯強調，在陸續調整兩岸店點之後，今年起積極在兩岸拓新點，包括重慶積極評估再開新店，而台灣也在桃園評估新點；黃晴雯說，大陸百貨零售供應過剩，實體零售變化很大，舊有品牌求售或減少，SOGO持「保守觀察」，預計今年重慶新點會有具體方案呈現。

(工商 )