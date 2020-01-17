茂林-KY(4935)去年開始重回蘋果MacBook發光鍵盤供應鏈，連續兩天股價站上150元歷史新高價位。2020年法人看好剪刀腳鍵盤將沿伸至蘋果全系列筆電，且穿戴式裝置及消費應用有機會取得更多訂單，對於今年營運看法正向。

茂林原為一蘋果剪刀腳鍵盤導光板供應商，但因2015年採用蝴蝶按鍵式鍵盤而失掉大客戶訂單，影響2017年及2018年營運。去年蘋果重新採用剪刀腳鍵盤，茂林去年第4季營收反彈，單季合併營收16.15億元，季增67.36％、年增11.76％，為5季以來新高，2019年全年營收約916.28億元，年減幅度縮小到3.97％。

不但茂林重新取得蘋果訂單，新款導光板較舊款效率更佳，可以較少晶粒達到更亮的效果而節省筆電用電量，法人看好未來剪刀腳鍵盤將沿伸至全系列筆電，是今年相當重要成長動能。

而去年11月導光板原料甲基丙烯酸甲酯(MMA)因需求疲軟導致產能過剩，每公噸價格由2018年2700美元降至2019年11月的1500美元，也讓茂林的毛利率去年第3季攀升到20％。且因目前地緣政治衝突趨緩，MMA價格反彈機率不大，對茂林毛利率有正面效益。

(時報資訊)