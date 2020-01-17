33歲的幸運兒克拉克日前到桃園市龜山區的鑫宏興彩券行購買「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中二獎200萬元加賓士車，17日他現身分享，笑言正好媽媽生日快到了，正好用來當孝親禮物。

從事服務業的克拉克戴著墨鏡、口罩和帽子現身分享喜悅，他說自己平時就有刮刮樂的習慣，一次都買200元或500元，尤其生活碰到瓶頸或不順就會買彩券「轉運」，順道做公益。7日參加尾牙幸運抽中1萬元現金，返家途中經過彩券行，想說3天後、10日就是母親生日，若中獎孝親紅包就可以加碼。

克拉克說，他先買了2張每張2000元的「2000萬超級紅包」，回家刮中5000與2000元，他覺得運氣很好，又去彩券行加碼買了5張「2000萬超級紅包」，果真幸運刮中「200萬加賓士車」大獎，笑說當下還沒發現，細看遊戲規則才驚覺中二獎，還一度跑到彩券行確認，非常興奮，告訴父母，他們也嚇一跳，決定照最開始買彩券的用意，把現金、賓士車都送給媽媽當作生日禮物，他會繼續努力工作賺錢。

鑫宏興彩券行業者潘麗芳表示，在自強西路開彩券行6年多，首次開出大獎，克拉克是今年發行超級紅包首位刮中賓士車的民眾，她也與有榮焉，她說農曆春節推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂彩券，仍有3個2000萬、7個200萬加賓士車等大獎還未被刮出，民眾仍能「試手氣」。

(中時 )