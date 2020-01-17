依據中央氣象局預報，今(17)日大陸冷氣團南下，今晚入夜至週日清晨這段時間，新北、林口、貢寮有機會出現攝氏12至13度以下的低溫。新北市侯友宜市長特別提醒市民朋友，白天在戶外工作、活動時應注意保暖，入夜後更為寒冷，溫差大，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市災害防救辦公室主任謝政達副市長強調，年長者及心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並加上保暖衣物，如晨間外出活動時，請先評估自身狀況，做好保暖措施；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

此外，鑒於民眾常在天氣寒冷時將門窗緊閉，因此呼籲市民或賃居者在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。

年前北部地區現低溫，新北市提醒保暖好過冬。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局黃德清局長說明，市府已於今日上午啟動防寒關懷機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所提供熱開水，如有需要可就近前往。

落實關懷本市獨居長者及街友等弱勢族群、跑馬燈及里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，農作物及水產養殖業請注意寒害，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲，也請市民朋友務必做好保暖措施。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

(中時電子報)