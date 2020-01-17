一名20多歲的女性，半年來都有便秘問題，某次發現右側肚子突出後，前往就醫，原來是腹腔內出現腫瘤，壓迫腸胃道所致。醫師提醒，現代人生活忙碌，容易忽略便秘及排便不順，但排便不順耶可能是腫瘤引起。如有長期便秘、腹部腫大、不正常體重變化，就應儘速就醫。

收治這名患者的北醫附醫乳房外科主任暨消化外科王文科醫師指出，該女性健康良好，深受便秘困擾約半年，儘管多喝水、多吃蔬果都無法有效改善。看診前3個月，她的右側肚子逐漸突出，有時飯後會有脹氣的感覺，但散步走路即可改善，且沒有嘔吐、體重下降等一般腸胃道疾病症狀，後來確診罕見的腹部單中心淋巴增生性疾病（Castleman／城堡人疾病），所幸術後已恢復。

北醫附醫大腸直腸外科黃彥鈞醫師表示，Castleman為淋巴組織的良性增殖疾病，好發於腹部縱隔腔，其他包含頸部、骨盆腔或腋下等位置都可能出現。Castleman可分為局部型與多發型淋巴增殖，前者通常沒有顯著症狀，後者可能會出現盜汗、發燒、體重減輕、噁心嘔吐等。

局部型Castleman預後良好，只須做手術切除即可，術後全身症狀隨即消失且很少會復發；多發型則預後較差，且有演變成癌症的風險。王文科表示，Castleman可由例行性的胸部X光檢查發現，若是年輕病人出現後腹腔腫塊，也應將Castleman疾病視為診斷方向之一。若出現長期便秘、腹部腫大或有不正常的體重變化等現象，應立即就醫檢查。

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