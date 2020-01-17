醫師提醒，春節期間心血管病人仍應記得服藥，出國隨身帶舌下含片。（王文吉攝）

台中50歲陳姓男子日前赴中國大陸出差，突發胸口疼痛，立刻使用耐絞寧舌下含片保住一命，返台後特別到醫院感謝醫師提醒。台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，春節連續假期將至，心血管病人出國旅遊，急救用藥一定要隨身帶！

「歐美國家統計顯示，旅行者最常見非意外死因之一是心肌梗塞與腦中風等心血管疾病。」楊峯菁醫師說，陳男有冠心病史，建議他隨身帶著舌下含片，幸好病人聽話，隨身攜帶急救用藥並派上用場，救回一命。

國人搭機出國或公務洽商已十分普遍，春節連假更是全家出遊的旺季。楊峯菁提醒，近期曾發生心肌梗塞、曾有難以控制的嚴重高血壓（血壓大於180／120mmHg）的病人或深靜脈栓塞、心臟衰竭代償失調者、未控制的心律不整者，或是2周內曾發生腦中風者，上述族群不合適長途飛航旅程。

楊峯菁說，有些病人忙於出國忘了帶藥，有的誤以為海關會不放行，不敢隨身帶藥而是放行李箱托運，或帶了藥卻忙著欣賞風景忘記服用。部分病人胸口悶痛不適，還奢望強忍等回國再就醫，心存僥倖的結果，造成遺憾不勝枚舉。

楊峯菁表示，在國外就醫，不必擔心語言不通的問題，拜科技進步之賜，這早已不是問題！她就靠翻譯軟體救過一位來台旅遊發病，卻不會說英語的伊朗男子，最後成功完成治療。

楊峯菁也提醒曾做過心臟機械瓣膜置換的病人，必須特別注意，因為這類病人使用特定的抗凝血藥物（warfarin香豆素），應注意跟食物、藥物的交互作用，食物禁忌有起司、深綠色蔬菜跟薑等常見食物，尤其是藥物不能與威而剛同時服用，避免引發血管擴張造成致命風險。

(中時 )