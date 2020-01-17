甜心主播呂佳宜在蘿蔔戰情室跟大家聊女足。

中華女足16日前往日本愛媛縣松山市移地訓練，為2月初的東京奧運第3輪資格賽做最後衝刺。中華隊這次資格賽要碰上澳洲、大陸、泰國等勁旅，拿到分組前2才能晉級最終輪階段。台灣運彩也將繼前年亞運之後，針對中華女足的賽事開盤，希望讓更多人玩運彩也關心女足，替木蘭女將加油打氣！

事實上，台灣運彩一直很挺中華女足，早在2018年初就曾冠名「台灣運彩盃國際女子慈善足球邀請賽」，邀請日本勁旅仙台七夕隊訪台，讓台灣女足好手有切磋的機會。巧合的是，當年帶領仙台來台的總教練越後和男，就是現任中華女足教頭。而去年底的木蘭聯賽總決賽，也獲得運彩再次冠名贊助，最後由台中藍鯨在兩回合激戰後力退花蓮，完成3連霸。

夏季奧運從1996亞特蘭大首次舉辦女足比賽迄今，台灣還不曾躬逢其盛。奧運女足賽為12隊規模，本屆除東道主日本，亞洲僅有兩張門票，目前資格賽已經進行到8強階段，分為兩個小組進行單循環決勝，取分組前2進入4搶2的最終輪階段。

A組原本有南北韓雙強，不過比賽地點在南韓，北韓宣布退賽，形成南韓、越南、緬甸3搶2局面，中華隊就沒有這麼幸運，除了世界排名前10的超強澳洲，大陸是前亞洲霸主、世界盃亞軍，泰國也是東南亞數一數二的女足強權，競爭非常激烈。

儘管看似「不可能的任務」，不過包括前年亞運和去年底的東亞錦標賽，中華女足兩度與大陸交鋒，都僅以0比1落敗。球是圓的，倘若中華隊在奧運資格賽能將士用命，成功守住大陸90分鐘，保住平手不是沒有可能，如此即使輸給澳洲，只要能夠擊敗泰國，就有機會爭取分組第2，就看中華隊能否做好準備，成功執行這套戰略。

中華隊好手包括門神蔡明容、隊長丁旗、資深旅外好手曾淑娥、快腿陳燕萍、包欣玄，木蘭聯賽進球王李綉琴與中場好手王湘惠，陣容整齊。而為了打好奧運資格賽，中華女足小年夜結束日本移訓回台，除夕休假，大年初一就要歸隊，農曆春節只休兩天一夜，也犧牲假期展現決心。

運彩不但力挺中華女足，也增加更多女子運動賽事的投注標的，今年加開英超、法甲、德甲、瑞典超、日甲（撫子一）、美國、歐冠、U20女子世界盃等女足比賽。其中國人關注的英超男足，「紅軍」利物浦可望拿下隊史首座英超冠軍，其女足目前卻在12隊的英超女足聯賽墊底，不過大家熟悉的男足勁旅兵工廠、曼聯、曼城、切爾西，在女足聯賽也都盤據前4名，粉絲投注不會陌生。

(中時 )