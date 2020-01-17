文化大學已故董事長張鏡湖被控擔任文大董事期間，並擔任長泰公司董事，卻在此期間，偽造印章向國泰銀行改變公司印鑑，違法盜領長泰1800萬款項，文化大學透過聲明否認與澄清，強調沒有盜領等情事。

張鏡湖去年11月病逝於台大醫院，他遭指控在擔任文大董事期間，僅是一般董事，卻每個月領取專任董事的10萬多元薪資，並且在擔任長泰公司董事期間，還偽造印章，向國泰銀行改變公司印鑑，讓帳戶管領權限都掌控在自己手上，並違法全部盜領長泰公司帳戶餘額1800萬。由於他已逝世，士林地檢署予以不起訴處分。

對此文大表示，相關報導所載內容，多屬提起告訴一方的片面說詞，與事實有所不符。例如所謂張前董事長私刻印鑑盜領帳戶餘額1800萬，目的是為保全學校之債權，以及確保對方能履行債務的必要作為，相關款項並已提存法院以昭公信，並無盜領等情事。企盼媒體相關報導能善盡各方查證，及平衡報導之責。

(旺報 )