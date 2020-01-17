伊朗飛彈轟炸後的美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地

儘管五角大廈最初說，在伊朗8日對伊拉克阿薩德（Al-Asad）空軍基地的報復攻擊中，美軍沒有傷亡，但如今以美國為首的聯軍說，雖然沒有人喪生，但其實有11人受傷。

美國總統川普下令，出動無人機擊殺伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼後，德黑蘭不久便發射飛彈，猛炸兩處駐有美軍的伊拉克軍事基地。

據《防務一號》（Defense One）與CNN網17日報導，聲明中說，基於高度審慎起見，已將其中8名美軍從阿薩德空軍基地送往德國蘭茲圖區域醫療中心（Landstuhl Regional Medical Center）觀察，還有3名美軍則送往科威特艾瑞夫江營（Camp Arifjan），看他們是否有腦震盪。等到他們適合執行任務後，會再返回基地。

當五角大廈官員被問及，為何軍方前後的說法顯然不一時，他說，那是指揮官當時的評估，後來經過好幾天症狀才出現。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人厄本（Bill Urban）說，這是標準作業程序。所有置身爆炸現場附近的人員都要接受檢查，看有沒有創傷性腦損傷。如果有，就會讓他們接受進一步照護。

(中時電子報)