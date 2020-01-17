中國大陸國家統計局17日發佈資料顯示，到2019年末，大陸總人口（包括31個省、自治區、直轄市，不包括香港、澳門和台灣省以及海外華僑人數）已達14億5萬人，比2018年末增加467萬人。其中男性比女性人口數多3049萬人，而性別的差異在網路上引發的討論最多，年輕網民擔心會有3千多萬大陸男性討不到老婆。

據《人民日報》客戶端引述大陸國家統計局公布資料指出，去年中國大陸全年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14‰；人口自然增長率為3.34‰。

從性別結構看，男性人口71527萬人，女性人口68478萬人，總人口性別比為104.45（以女性為100），男性總人口數比女性多了3千多萬。從年齡構成看，16至59周歲的勞動年齡人口89640萬人，占總人口的比重為64.0%；60周歲及以上人口25388萬人，占總人口的18.1%，其中65周歲及以上人口17603萬人，占總人口的12.6%。

從城鄉結構看，城鎮常住人口84843萬人，比上年末增加1706萬人；鄉村常住人口55162萬人，減少1239萬人；城鎮人口占總人口比重（城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）2.80億人，比上年末減少613萬人；其中流動人口2.36億人，比上年末減少515萬人。顯示在人口總量平穩增長的同時，大陸城鎮化率繼續提高。

(中時電子報)