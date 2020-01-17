美元兌日圓升至8個月高點 13:582020/01/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國最新資料顯示，這個全球最大經濟體在2019年底維持溫和成長步伐，帶動美元走強，美元兌日圓升抵8個月高點。 MUFG Union Bank首席金融經濟學家路普基（Chris Rupkey）表示：「全美消費者打開油門，前往購物中心消費，由近期數據顯示第4季國內生產毛額（GDP）成長將高於2％。」 周五美元兌日圓一度升抵110.25日圓兌1美元，寫下去年5月底以來最高。追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數上揚0.1％至97.308。 (工商 ) #美元 #日圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣機械業 估Q2走出谷底 04:102020/01/13 產業特刊 《商情》庫存下降，激勵上周五LME期銅連5漲 10:002020/01/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美伊衝突緩解，油價連5跌 09:262020/01/14 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME期鉛漲近1.7％ 10:002020/01/15 財經 《美股》業績兩樣情，花旗、小摩收漲，富國銀大跌 12:162020/01/15 財經 特斯拉市值近千億美元 穆斯克將獲3.5億美元股票獎勵 22:422020/01/15 財經 特斯拉風光 穆斯克股票獎勵3.5億美元快入袋 04:102020/01/16 全球財經 美首階段協議階梯式採購 2020年買365億美元農產品 08:562020/01/16 財經 高低硫油價差大 長榮賺到 02:252020/01/17 證券．權證 《商情》買盤進場，激勵周四LME基本金屬期貨普漲 11:432020/01/17 財經 財經熱門新聞 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 1分鐘財經掃描》掉單謠言瘋傳 台積電曝真相 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 5G標金1380億創天價 徐旭東5字酸政府 - 財經 仁寶陳瑞聰爆偷情 妻4字打破沉默 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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