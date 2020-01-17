由於美國最新資料顯示，這個全球最大經濟體在2019年底維持溫和成長步伐，帶動美元走強，美元兌日圓升抵8個月高點。

MUFG Union Bank首席金融經濟學家路普基（Chris Rupkey）表示：「全美消費者打開油門，前往購物中心消費，由近期數據顯示第4季國內生產毛額（GDP）成長將高於2％。」

周五美元兌日圓一度升抵110.25日圓兌1美元，寫下去年5月底以來最高。追蹤美元兌一籃子貨幣的美元指數上揚0.1％至97.308。

(工商 )