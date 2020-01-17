資深藝人出席餐會。台灣優質生命協會提供

[即時新聞]92歲文夏遭餵毒後首露面 高歌一曲引全場歡聲雷動

92歲「國寶歌王」文夏去年底驚傳遭看護下毒，一度昏迷長達5天，體重甚至掉到25公斤，3個多月未露面。文夏今（17日）天在老婆陪伴下，戴著毛帽、坐著輪椅開心出席台灣優質生命協會舉辦的「2020弱勢長者歲末送暖餐會」，他面對鏡頭，精神和氣色相當好，雙手還能跟著音樂不停甩動，最後笑著和鏡頭說：「新年快樂。」

文夏現在胖回31、32公斤，日前還做了假牙，也可吃簡單的流質食物，與好友們閒話家常。現場氣氛歡樂，他還主動要求也要獻唱一曲〈媽媽請你也保重〉，在台上唱完這首代表作，還要求台下好友「大家一起唱」，活力十足。他太太文香表示，「文夏老師身體狀況很好，只是現在躺在床上久一點，腳比較沒有力氣走路，但記憶力還很好，什麼事情都還記得很清楚」。

紀寶如誇文夏做假牙時可以配合長時間療程，可以乖乖在躺椅上2個多小時。文夏不改幽默風趣，表示現在身體狀況不錯，每天都有復健，今天就是因為想唱歌才來餐敘，並笑著說「人家都說『呷百二』，我才90歲，還有30年」。

(中時 )