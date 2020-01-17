串連全國路網及構築海岸風光的台61線西濱快速公路-曾文溪大橋，是市民引頸企盼的美夢，台南市長黃偉哲幫市民圓夢了！中央今天審查通過，未來台61線向南延伸銜接台江大道快速通國道8號、台86線快速道路等地，構築大台南三橫三縱高快速道路路網最後一塊拼圖！

副市長許育典今天率工務局長蘇金安團隊北上向中央爭取「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」建設計畫，中央審查通過，未來台61線向南延伸銜接台江大道快速通國道8號、台86線快速道路等地，大台南三橫三縱高快速道路路網最後一塊拼圖完成，將成兼具交通及觀光功能的景觀大橋。

銜接曾文溪大橋2-7台江大道，十幾年前開始陸續施作，慢慢拼湊串接台61線西濱快速公路與台17線、國道8號及台86線路網拼圖，在大台南整體交通路網上，台61線、國道1號與國道3號為主要縱貫線，並藉由東西向快速公路臺84線、臺86線與國道8號等道路串聯，構築三橫三縱高快速道路路網。

曾文溪大橋建設經費67.51億元，行政院國家發展委員會於今日通過建設計畫，自今年起開始編列開闢新建預算，預計115年完工，計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，完成後，建構西濱快速公路全線完整路網，串連觀光休閒產業，並促進區域均衡發展。

許育典表示，為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)也已開闢到曾文溪南岸堤防準備好要銜接，後續市府亦將全力協助包含都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，加速建設推動。

黃偉哲考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，特別指示爭取橋樑結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色。讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美，及台江國家公園的壯闊，成為兼具交通安全及觀光功能的景觀大橋。

(中時 )