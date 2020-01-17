蔡英文總統去年宣示因應物聯網時代來臨，將成立數位發展部會，如今蔡總統順利連任，如何落實政見備受矚目，主管數位科技業務的行政院政務委員唐鳳今受訪表示，今年開始加強夥伴關係，不只是雙邊，外交部辦理的全球合作暨訓練架構（GCTF）美國加入，對於所有資安、網路訊息等討論將更緊密。

唐鳳表示，第一次數位對話建議舉辦總統盃黑客松，第二次數位對話是推進，這次GCTF外交部、美國在台協會、國務院也可以宣揚理念，推動台灣產業創新建立共識，作為今年外交方向。

選舉期間假訊息滿天飛，針對打擊假訊息，唐鳳說，2月會有一個結合印太地區的活動，有興趣進行分析的朋友們，可以一起去看具體實際資料，瞭解選舉前中後網路發生的事情，探討就事論事的可能性，他也將會出席活動。

至於蔡總統宣示要成立數位專責部分，據悉，為落實蔡總統政見，行政院將進行研究、規畫，負責數位科技業務的政委唐鳳，也將參與籌備規劃討論。

(中時 )