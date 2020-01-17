LINE群組傳簡訊要收費？長輩們聽到消息好失望！網路傳言LINE即將改版，傳簡訊將有人數限制，喜歡傳早安、晚安圖的長輩在群組周知親朋，2月1日以後不再分享問候了。對此傳言LINE公司表示，其實誤會大了，這次是[email protected]生活圈改版，一般聊天室的對話或群組不受影響，愛用LINE的用戶大可放心。

LINE公關表示，一般聊天室中與家人親朋好友之對話或群組，但以500人為限，LINE都不會與用戶收取任何訊息、影音、圖片傳送費用。

這次[email protected]生活圈改版，是與官方帳號整併升級成全新LINE官方帳號，收取的是官方帳號傳送的廣告費用，主要是提供店家或品牌與用戶溝通對話的平台。

LINE公關指出，官方帳號是以品牌或店家商用為對象，人數無限制，商家傳送500條訊息前免費，超過會收取廣告發送費用，個人用戶私聊免費。

LINE已在官網公告，現有[email protected]生活圈帳號升級時程將調整至今年1/14-2/29陸續升級，3/1將全面迎接全新官方帳號。

(中時電子報)