隨著社會近年來大力關注空氣議題，環保署於去年開始藉由不同的形式鼓勵青年學子表達對空氣品質相關議題認知與關切，進而提出見解與想法外作為環保署後續施政及說明的參考，今(17)日特頒「空品知識、行動與創意競賽獎」表示肯定。

環保署表示，本次得獎隊伍大多具有「行動力 」，例如淡江大學佳作組從捷運著手，以1周時間實際走訪24個捷運站廁所，針對異味議題進行探討，發現異味竟是因為廁所內的臭氧殺菌機濃度過高所致，具有實驗精神且能化為行動力。

中國科技大學多媒體設計系得獎組別調查民眾對於宮廟燒香和空氣品質保護的感受，提出以感應式香爐、3D投影技術和AR技術實境的模擬方式減少拜香燃燒行為，因為有助改善空污，獲得周圍居民和觀光客一致贊同，以創造嶄新形式來回應傳統，頗具創意。

環保署指出，有學生除了通過本次競賽來關懷、參與週遭空氣品質外，更進一步訂定向10所學校500多位學生宣傳的目標，不但發揮各自的影響力，更是具有「使命感」的一項工作。發揮其影響力，務實傳遞空品知識，為空氣品質提升工作，實踐了全民參與的政策目標，亦為更好空氣品質訴求，提供了實作基礎扎根的模範。

環保署表示，本次創意競賽廣邀全國高中生及大專生等青年學子，藉由青年學子不同的視野及團隊合作發想創意，來激發多元、活潑、有趣的方式，推動環境教育，除可提升環境知識普及化外，亦能從中加深與民眾溝通，進而了解民眾對於空氣品質關注焦點及期待，為環保署在空氣品質管制政策提供新的想法，也反應民意。

環保署針將本次「空品知識、行動與創意競賽活動」參賽隊伍準備的競賽內容資料及優異的表現，製作成影片，陸續透過環保署的社群網站，公開給社會大眾瀏覽，也鼓勵全民為台灣好空氣一齊努力。

(中時 )