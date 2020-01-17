為了祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市消防局各級幹部17日至天公壇上香祈福。（新竹新消防局提共／陳育賢新竹傳真）

為了祈求新竹市消防工作推展順利，新竹市副市長沈慧虹17日率消防局各級幹部至天公壇上香祈福，除了祈求消防救護工作平順平安，同時也感謝玉皇大帝對市民的庇佑。

市消防局指出，今年1月1日為新竹科學園區回歸新竹市消防局管理屆滿1年，幸蒙玉皇大帝保祐無災無難，由於園區多使用及儲存有毒化學物質且廠區廣大、複雜，消防人員執行勤務危險性增加。

今天上午特別日由副市長沈慧虹率消防局陳副局長家慶及各級消防幹部向天公祈福祭拜，藉由祈福儀式，祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，竹市消防、義消及災害防救團體志工等人員值勤平安，也祝福所有人員「1整年平安、1整年幸福」。

市長林智堅表示，消防同仁用生命守護市民，他上任來致力要做消防同仁的後盾，持續推動「護消防3補帖」，包括投入2億完善設備、增加71名人力、全國最高超勤津貼等，守護消防同仁。

他說，感謝天公壇廟方每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案等善行義舉，還有先後捐贈水庫消防車1輛、加護型救護車1輛、水箱消防車1輛、雲梯消防車1輛、救助器材車1輛等，總值約5000萬元的各式救災車輛給消防局，協助市府守護消防員安全。

消防局長李世恭表示，市府近年將消防人力實際員額陸續增補達到298人，預計2020年度將補足員額306人，以強化執行任務。

消防裝備器材部分則從2015年至2019年共投入1.46億的經費購置雲梯車、排煙車、消防警備車、消防水箱車、消防水庫車、防災宣導車及各式搶救裝備器材，另外也將在2020年投入2956萬5000元購置救助器材車1輛及消防水庫車2輛，強化救災能量。

(中時 )