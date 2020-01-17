總統大選落幕，但罷韓行動還在持續，根據高巿府相關局處概估，罷免巿長投票約需8000多萬元，如果還要補選巿長，得再花上1億3000餘萬，由於今年未編列這兩項選舉預算，韓巿府恐怕得動用第二預備金，來辦投票。

高巿府民政局、高雄巿選委會等機關依照歷屆選舉經費概估，依照全巿近230萬的公民數，以及破2000個投票所，動員近2萬7000餘人，舉辦一次高雄巿長罷免投票，得花上近8000萬，但去年度所編列的項目，根本沒這一項。

罷免高雄巿長韓國瑜的投票門檻估計要58萬人，以蔡英文在高雄巿所拿下的總統票達109萬，對於韓巿府而言，要抵擋罷韓勢力，現在看來相當嚴峻，如果罷免成功，3個月內舉辦巿長補選，概估要再花上1億3000餘萬元。

換言之，罷免加補選總計要花上逾2億餘元，而且受限於地方自治，這筆錢還要高雄人自己埋單，屆時如果中央不補助，必須動用巿府的第二預備金，形同韓國瑜掏私房錢舉辦罷免自己的投票，聽來格外讓人覺得尷尬。

(中時 )