網傳趙麗穎、馮紹峰下月峇里島辦婚禮。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

當紅四小花旦之一的趙麗穎前年閃婚嫁給「蘭陵王」馮紹峰，去年兩人生下一子，期間不斷傳出兩人將補辦婚宴，但最後都只是謠言，今(17日)微博又傳出兩人將在下月於峇里島舉行婚禮，還請有「大陸糖果大王」之稱的徐福記趕製喜糖，而趙麗穎、馮紹峰兩人暫無回應。

趙麗穎前年10月生日跳過認戀，直接官宣與馮紹峰領證，兩人隔年3月生下兒子「想想」，8月趙麗穎首度出席活動正式復出。兩人婚後一舉一動都格外受到關注，馮紹峰一度還被瞎傳外遇網紅，他隨即嚴正否認，小倆口最近一同接下服裝品牌代言，同框曬美照，以行動破解不實傳聞。

然從去年起，網上就頻傳兩人將在峇里島補辦婚禮，今傳出最新版本，八卦微博「吃瓜鵝每日爆料」分享，有網友寫下：「趙麗穎，2月峇里島舉辦婚禮，徐福記已經趕製訂製喜糖」，但大部分網友仍不信，說：「有翡還沒殺青呢」、「只等官宣的消息」、「從19年就看你們說，趙麗穎要辦婚禮了，在哪」、「這個消息你們傳了好久了」。

(中時電子報)