由於台股在下周一(元/20)封關，因此在檯面上、下的封關作帳，使盤勢短線暫呈牛皮整理，個股依題材表現格局。加權股價指數開高震盪趨堅，收盤上漲23.36點，報12090.29點，漲幅0.19%，成交1312.67億元。

美股於用四雖再創新高，主要原因係中美簽訂首階段貿易協議與新版北美貿易協定等利多挹注，激勵短多；不過，台股在農曆年長假前的結帳賣壓相對沈重，使大盤上檔腳步放慢。

另外，台積電受制美國對華為更嚴厲追殺，未來供貨陰霾揮之不去，使該股今已連續第3個交易日拉回整理，唯前波短底區在330元附近，具相對強勁支撐。此外，台積擴大資本支出，使相關設備廠營收與獲利成長具想像空間，致半導體設備族群，普遍表現不錯。

權值方面，鴻海、國泰金、富邦金、兆豐金、中鋼、南亞科、仁寶、友達、群創、台塑四寶、台泥、亞泥、遠東新、統一、台灣大、台達電及第一金等，力挺多方陣營。不過，台積電、聯發科、和碩、華航、股王大立光與聯電等，表現疲軟。

上市櫃個股演出方面，被動元件持續上演開高走低歹戲，唯受惠晶片電容與晶片電阻短期供不應求難解，該族群拉回，反而是逢低波段布局佳機，值得追蹤。前波漲多的鈊象、環球晶、群聯、世芯-KY與旭隼等，也表現不佳。

相對在部分法人、大股東等封關作帳表現相對積極下，包括原相、六角、祥碩、智伸科、和泰車、朋程、長聖及健策等，臉色紅潤，大波段值持續關注。

(工商 )