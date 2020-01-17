台北市萬華區本月初發生駭人聽聞的分屍案件，馬來西亞鄧姓女華僑遭到剛出獄的男子林國平殺害，不僅將鄧女分屍成「人彘」，更兇殘的將其下體割下，接著再闖入基隆一處民宅畏罪輕生。

鄧女慘遭分屍，「76行者遺體美容修復團隊」不眠不休修補完成。（圖／翻攝王薇君臉書）

鄧女的親哥哥、阿姨及母親14日上午從馬來西亞趕抵台灣，今在台北市第一殯儀館永念廳替鄧永恩舉辦告別式，現場氣氛哀戚，家屬頻頻拭淚，難忍悲痛。

慈善團體「76行者遺體美容修復團隊」昨（16日）赴殯儀館將鄧女遺體接出修復，過程中團隊人員不斷細心安撫，並且輕聲告知鄧女目前步驟，也在全程以毛巾覆蓋重要隱私部位，希望給鄧女最後的尊嚴。

晚間9點左右完成修復後，將於今日舉行告別式。對此，修復團隊發言人王薇君也在臉書發文表示，「希望在此殘酷事件中，給予亡者最後的尊嚴，給予家屬些許心靈上的溫暖和安慰...」。

鄧女遺體在「76行者遺體美容修復團隊」細心修復下整復完成。（圖／翻攝王薇君臉書）

而林姓兇嫌將鄧女殘忍分屍，鄧女被割下的陰部，至今仍未尋獲，家屬在認屍過程中悲痛萬分，阿姨與表姐還相擁而泣，雖然林姓兇嫌已經畏罪燒炭輕生，但仍希望台灣的司法能夠在名義上判林國平「死刑」，還給家屬一個公道。

(中時電子報)