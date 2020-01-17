「金鼠迎新春 快樂過新年」是109年生肖年的貼切形容詞，鼠為生肖之首，大安區人口也居全市之冠，也因此，今年大安區公所與大安區民俗委員會的春節揮毫，更加受到民眾的矚目。

大安區林明寬區長表示，每年春節前夕，在自家大門2側張貼春聯喜迎新春的佈置，是臺灣傳統民俗喜慶表現之一，今年也不免習俗，由區公所及民俗委員會共同邀請書法名家共同在行政中心前廣場書寫春聯及應景作品，供民眾自由索取，歡喜佈置自己的家。

林區長表示，大安民俗委員會平日在地方上除了協助政府推行民間優良禮俗、教育文化、金銀紙錢減量集中焚燒、香枝減量等應行實踐事項，對於辦理捐血、公益慈善救助亦不遺餘力，甚至遠赴偏鄉捐贈弱勢家庭白米善舉，也持續辦理多年，而今年民俗委員會沈鳳雲會長更許下未來要遠赴金、馬澎湖外(離)島濟弱扶貧的諾言。

台北市大安區公所邀請書法名家共同在行政中心前廣場書寫春聯及應景作品，供民眾自由索取。(大安區公所提供)

林區長表示，致贈春聯已行之有年，沈會長被問到已經多少年時，也是笑著說「已經不記得了」，只能說只要民俗委員會有能力，一定會持續的做下去，讓傳統春節佈置文化永不間斷。

台北市大安區公所邀請書法名家共同在行政中心前廣場書寫春聯及應景作品，供民眾自由索取。(大安區公所提供)

(中時電子報)