蔡馨暳女士〔後排左五〕捐贈新的救護車。〔消防局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣消防局17日慶祝119消防節及21周年局慶，並號召捐血活動。〔消防局提供／謝明俊苗栗傳真〕

119消防節即將到來，苗栗縣政府消防局於17日上午10時舉行慶祝119消防節及21周年局慶活動，徐耀昌縣長親臨表揚勞苦功高的消防弟兄、姊妹外，另為響應公益，特結合新竹捐血中心，發動所屬警、義消、防宣及志工團體等逾100人參與「捐血一袋、救人一命」活動。

在活動中，徐耀昌特別頒獎表揚服務滿35、30、20年義消人員以及年度績優消防、義消、防宣、鳳凰及救難志工等代表，表達感謝他們對本縣無私的奉獻與犧牲，並肯定全體消防弟兄、姐妹們平日辛勞付出，並表示即便在財政艱難的情形下，也要積極投入防救災的整備工作，並持續充實本縣的消防人力、廳舍、車輛、裝備及器材，以強化本縣整體消防救災救護能量，確保縣民的生命財產獲得更安全的保障。

為回饋鄉里、造福人群，愛心不落人後的蔡馨暳女士在典禮中慨捐總價290萬元整的救護車供象鼻分隊汰舊換新使用，該救護車除配有新式的救護器材外，並加贈一組新臺幣50萬元的自動心肺復甦機，可以讓到院前心肺功能停止的傷病患(OHCA)獲得最佳且高品質的心肺復甦術(CPR)，有效協助提升偏鄉地區緊急救護服務品質。

(中時 )