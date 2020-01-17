2020總統大選，前黨主席吳敦義負起敗選責任，辭職下台。但資深媒體人尚毅夫指出，吳下台後，目前藍營內有許多有志之士都想參選黨主席一職，可是據他理解，未經證實，就是黃復興黨部希望吳敦義不要辭。因此，吳敦義是否還會東山再起，黃復興將扮演重要角色。

尚毅夫在政論節目《突發琪想》上表示，吳敦義是很想留任黨主席，也找過許多人幫忙，但無奈大家的回答都是應該走，所以吳敦義最後逼不得已還是走了。

尚毅夫接著表示，吳敦義走後，現在前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌都已準備參選，許多年輕派也表態力挺青壯派台中市立委江啟臣參選，還有國民黨中央委員連勝文的動向都受到注目，但這些人就算最後出來參選，都要遇到一個最重要的問題，那就是黃復興黨部的態度。他有聽說一個傳聞，但未經證實，就是黃復興黨部希望吳敦義不要辭。

尚毅夫更指出，可以注意到，目前黨中央吳敦義的人馬基本都還在，除了一級主管外，黃復興的金恩慶還在，還有一些地方黨部也是欠吳人情，所以從地方黨部乃至於黃復興黨部，吳敦義都還能夠控制。吳目前做法是先卡掉曾永權，且吳的人馬還在，這樣下一步黨主席選舉的時候，就能再卡朱，因此現階段國民黨的內鬥還未結束。

但為何吳敦義非要卡曾永權，據《上報》報導，吳之所以不讓黨副主席兼秘書長曾永權任代理黨主席，因為曾的關係和前總統馬英九及高雄市長韓國瑜關係較近，故有意讓立委曾銘宗接任代理黨主席，但因於法不合，改讓曾銘宗接秘書長，中常委林榮德任代理黨主席，但實權是在曾銘宗手上。

(中時電子報)