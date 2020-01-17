苗栗縣銅鑼鄉的炮仗花開了，綿延數百公尺的炮仗花步道，吸引全國遊客前來欣賞。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉的炮仗花開了，綿延數百公尺的炮仗花步道，吸引全國遊客前來欣賞。（巫靜婷攝）

位於苗栗縣銅鑼鄉119縣道旁的炮仗花環保公園，種有綿延數百公尺的炮仗花，每逢農曆春節前夕，橘黃色的炮仗花盛開宛如金黃瀑布，吸引眾多遊客前來欣賞，銅鑼鄉公所17日舉辦開幕儀式，沿線設置攤販區及流動廁所區，並宣布進行環境營造工程，預計7月初完工。

銅鑼鄉苗119縣道旁的炮仗花已盛開，為改善賞花動線，今年公所委託新盛社區自1月15日至3月底，統一於新興路84巷口至85巷口間，規畫攤販區，目前共有14個攤位進駐，並針對食安及人員進行保險，展售在地杭菊、紅棗、芋頭、薑糖、薑片等農特產品。

苗栗銅鑼炮仗花盛開，宛如金黃瀑布，喜氣洋洋。（巫靜婷攝）

苗栗銅鑼炮仗花盛開，宛如金黃瀑布，喜氣洋洋。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉的炮仗花開了，綿延數百公尺的炮仗花步道，吸引全國遊客前來欣賞。（巫靜婷攝）

銅鑼鄉公所提到，除了攤商集中管理，公所也在公園南側入口右轉上方，設置8座流動廁所，以緩解遊客需求，並於炮仗花側道路邊線設立人行徒步區，安排交通指揮人員，維持安全的賞花動線；由於受限苗119線車流量大，且附近無空地規畫停車場，建議遊客可在銅鑼工業區內尋找車位，再徒步前往賞花。

鄉長李瑞廷指出，公所已向客委會爭取約900萬元經費，進行「花現銅鑼特色環境營造工程計畫」，目前已發包完成，將於3月份花期結束後開工，內容包含閒置空間整修、加強綠美化等，另設置3座臨時景觀廁所，預計7月初完工，屆時公園周邊設施會更美觀、便利。

苗栗縣銅鑼鄉的炮仗花開了，綿延數百公尺的炮仗花步道，吸引全國遊客前來欣賞。（巫靜婷攝）

苗栗銅鑼炮仗花盛開，宛如金黃瀑布，喜氣洋洋。（巫靜婷攝）

苗栗銅鑼的炮仗花盛開，鄉公所今年規畫攤販區，在地農特產品可一網打盡。（巫靜婷攝）

銅鑼鄉公所表示，除了119縣道炮仗花盛開，在九湖村、樟樹村也有零星的炮仗花可欣賞，緊接著山櫻花將在農曆年後綻放，呼籲遊客賞花務必注意交通安全，不要任意穿越馬路，且切勿隨地大小便或丟棄垃圾，發揮公德心，共同維護炮仗花公園美景。

(中時 )