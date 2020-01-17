台大新竹分院17日邀請到多位書法老師現場揮毫義賣。（陳育賢攝）

春節假期將至，台大醫院新竹分院17日特別舉辦「鼠來寶，年年好」春聯義賣活動，邀請新竹市書畫學會榮譽理事長黃瑜月等5位書畫家現場揮毫書寫春聯、繪畫並義賣，半天下來義賣所得9000元將全數捐助「大新竹地區學童健康保護網計畫」，幫助弱勢學童就醫。

台大醫院新竹分院社工室主任林世媛表示「大新竹地區學童健康保護網計畫」已持續13年，截至去年已募得34萬餘元，協助新竹地區85名家境清寒的學童就醫。

此計畫成果豐碩，過去有一位未成年少女早產生子，無力支付醫療費用，經由計畫的協助，問題終獲得解決。

林世媛說，近年來因家庭重大變故或失業導致經濟困頓的「新貧家庭」日增，感謝大家能共襄盛舉，一起響應春聯義賣活動，為社會和諧與幸福共同來努力。

台大新竹分院並希望藉由此活動能發揮拋磚引玉的作用，期望社會各界發揮愛心、慷慨捐輸，在這暖冬時節，讓弱勢家庭感受滿滿的暖意過好年。

今年院方特別邀請到黃瑜月、鄭清璨、李金柱、楊碧雪、陳美妹等5位書法家親筆揮毫，這也是新竹市書畫學會連續第13年義寫春聯，書法家今年特別將農曆年生肖入畫，維妙維肖各式各樣可愛的畫鼠相當討喜。

另，吉祥喜氣的春聯，也讓在場民眾爭相索取，醫院員工、志工及民眾紛紛慷慨熱情義買捐助，而截至中午前現場義賣所得近9000元。所得將全數捐助學童健康保護網計畫。

(中時 )