109年大學學測17日登場，在國立高雄師範大學考場考第一科英文科目的過程中，有學生反映聽到不遠處傳來樂器演奏的聲音，影響到考生作答，考生向監考老師反映後，此事以由校方排除。

據了解，高師大教育大樓五樓考場在早上考英文學科時，竟傳出「喇叭」吹奏聲，影響到學生答題，需盡快排除。高師大考務單位在接獲通報，已儘速派考務人員釐清，發現是學生在考場百餘公尺外的校內游泳池練習吹奏法國號，經校方告知樂聲已經影響學測考生權益，希望其停止吹奏之行為後，學生已停止吹奏。

對於此次樂聲影響考生事件，高師大副校長王政彥表示，為避免影響考生應試，校方事先通知校內社團、單位，學測期間禁止球賽及社團演奏，也發放公文至鄰近公廟、施工單位禁止製造聲響影響考生，但百密必有一疏，所幸及時勸阻，學生也馬上停止練習樂器。

也有考生楊姓同學表示，大約在英文考試開始後二十分鐘，就有聽到樂器吹奏聲，大約持續吹奏十分鐘，雖然覺得很難聽，但看其他人毫無反應，依舊認真寫考題，就沒有當回事，繼續寫考卷了。楊姓考生還開玩笑的表示，要拿「嗩吶跟他尬」。

(中時 )