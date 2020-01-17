往往年後就開始後悔過年大魚大肉的放縱？其實稍微換一下傳統年菜的食材，也可以吃的健康又滿足！朵薇會館營養師余朱青指出，佛跳牆、烏魚子都是高熱量年菜，但只要透過食材搭配和替代，就可以大大減少身體負擔。她也不藏私透露自己家中過年必吃的「烏魚子配棗子」，不僅可補充膳食纖維，還可解油膩！

台灣傳統年菜大多偏油膩，很多食物都會先炸過或是勾芡。朵薇會館營養師余朱青舉例，佛跳牆內容多是豬皮、腸子等高熱量食材，很多食材還會裹粉炸過，再加調味、勾芡，不僅熱量爆表，納含量也較高，別說有慢性病的患者，對一般人來說，身體負擔也很大，建議可用蒟蒻、香菇等蔬菜取代較油膩的食材。

韓式年糕有加在來米，較適合老人和小孩。/業者提供

營養師建議，選擇未經調味的堅果，才能避免攝取過多糖分和鈉。(營養師余朱青提供)

而烏魚子也是年菜中熱量及膽固醇都偏高的一道菜。營養師指出，烏魚子本身是魚卵膽固醇高，建議多搭配蔬菜，平衡攝取。有別於一般人都是用蘋果、蘿蔔、蒜苗等搭配，余朱青特別分享家中年菜必備的「烏魚子配棗子」，過年正逢棗子盛產季節，簡單把棗子削皮切片，吃起來真的超級搭，不僅清脆爽口，更同時可攝取膳食纖維和解油膩。

享用傳統年菜外，其實也可以來點異國料理。余朱青以近年超夯的劉震川韓潮吧的「年糕鍋」為例，韓國年糕和台灣傳統年糕比例不同，台灣年糕完全是糯米做的，支鏈澱粉較高，但韓國年糕有加在來米，直鏈澱粉比較高，相對較好消化，也相當適合消化功能沒那麼好的老人家和小孩。

尤其韓國年糕鍋背後有「長壽、錢」的超棒含義。劉震川韓潮吧行銷設計經理徐韡錡表示，韓國人過年一定會吃年糕鍋，因為韓國年糕胖胖軟軟又很長，除了有「全新潔白」的象徵，更有「長壽」含義，而韓國「片狀」年糕就像以前韓國古代銅板，所以吃很多年糕，就很像吃了很多錢一樣，完全滿足口慾和心靈。

(中時電子報)