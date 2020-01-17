男子廖晏霆殺害26歲直播主女友，為規避刑責製造殉情假象，並辯稱是要自殺卻誤刺女友，1審判刑15年、2審認定廖男預謀犯案，改判無期徒刑，經上訴最高法院後，現已駁回上訴，全案定讞。

男子廖晏庭因不滿26歲的直播主女友提分手，2018年5月28日持水果刀前往女友租屋處殺死女友，經警方查獲後移送台北地方檢察署依殺人罪嫌起訴，檢方並以廖男下手凶狠，且製造殉情假象企圖規避刑責，請求法院從重量刑。

廖男出庭時，辯稱沒有殺人犯意，是雙方激動拉扯時誤刺，當天帶刀找女友是要自殺給對方看，因女友跑開，他上前追去，造成2人倒臥在地，直到警察上門才發現女友受傷流血。

1審判決指出，廖男見女友不顧他以自殺要脅，反而多次企圖奪門而出，而引發廖男心中憤恨萌生殺意，依殺人罪判廖男15年徒刑、褫奪公權7年。

本案上訴2審時，廖男仍強調是要自殺卻誤刺女友。但承審法官調查全案事證後認為，廖男案發後身上無任何自殘傷勢，且在案發前即透過手機搜尋隨機殺人、殺人刑責及犯人下場，認定廖男預謀殺人，才持刀前往女友住處，考量廖男僅因感情因素殺人，改判無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時電子報)