去年9月本刊報導92歲的「國寶歌王」文夏在馬偕醫院疑遭看護餵毒，休養數月後他首次露面參加台灣優質生命協會舉辦的《2020弱勢長者歲末送暖餐會》。文夏由老婆文香陪同出席，他體重目前養回32公斤，氣色看起來相當好，甚至現場高歌「媽媽請你也保重」中氣十足，現場氣氛感人。

文夏體重養回32公斤，現場活力十足。（圖／彭子桓攝）

文香說：「他現在狀況好很多了，但是躺在床上比較久，腳沒力氣走路。」不過文夏倒是相當樂觀，他表示，人家說「呷百二」自己現在才92歲，「我還有30年的時間！」在醫院休養的日子，文夏也是天天想著趕快康復，出來就可以唱歌了，協會秘書長紀寶如說：「他意志力真的很堅強，前陣子還躺著做了一口假牙。」

現在文夏還在適應假牙無法愛吃什麼就吃什麼，但他仍不忘美酒、咖啡，受訪時坦言想好好喝兩杯，看到文夏精神良好，讓現場的老朋友們都放心不少。

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(中時電子報)