國民黨台北市議員、前國民黨文傳會主委李明賢接受港媒訪問時指出，未來國民黨最直接的挑戰不是來自民進黨，而是來自台灣民眾黨，若民眾黨5席立委的表現遠遠超過國民黨的38席立委，對國民黨這塊招牌的市場壓力就會更大，現任立委、縣市議員跳船機會不大，但年輕一代的就可能競爭不過民眾黨。

李明賢對《中評社》表示，立院總計有113席立委，2020大選民進黨獲區域立委48席、不分區立委13席，總計61席，超過半數；國民黨獲區域立委25席、不分區13席，總計38席；柯文哲率領的民眾黨則獲5席不分區立委、時代力量3席，無黨籍或其他政黨的則有6席（台灣基進陳陳柏雅、趙正宇、林昶佐、傅崐萁、高金素梅、蘇震清），其中立場較親藍與親綠的各有3人。

曾在朱立倫擔任黨主席時出任國民黨文傳會主委、目前擔任台北市議員的李明賢強調，國民黨未來的挑戰還不是直接來自於民進黨，因為國民黨「已經被民進黨擊潰了」，現階段而言將面臨民眾黨相當大的挑戰，因為國民黨與民眾黨未來將競爭立法院第二大黨的位置。不是說席次多就是第二大黨，若38席國民黨立委的表現，還被民眾黨5席立委遠遠超過，那對國民黨這塊招牌的壓力會更大，這是市場競爭力的問題。

李明賢說，國民黨改革的當務之急是要培養青年軍、年輕人，因為國民黨世代落後已經離民進黨有10年到20年了，再加上民眾黨正在崛起，對於有志參與政治的年輕人而言，就會面臨是不是要投入國民黨的考驗。

至於國民黨若改革不盡理想，藍營青壯世代是否會跳船？李明賢認為，會不會跳船通常有些是摻雜個人因素，但現任的公職人員、立委、縣市議員大概要跳船去民眾黨的機會並不大，反而是剛要踏入政治圈、有志要參選的人，選擇上民眾黨的船機率會較高，就看這次呼籲改革國民黨有沒有振作起來，改革過程必須要讓民眾看到「你是玩真的」，依照現有的國民黨氛圍，對年輕人、從政的人是沒有吸引力的，顯然國民黨就會面臨考驗與比較大的壓力。

(中時電子報)