第15屆總統大選由原執政黨總統蔡英文取得連任，台股本周在謝票行情下周線收紅，OTC的中小型股指數表現優於集中市場的權值股。台股今加權指數收盤為1209.29，上漲23.36，漲幅0.19%；OTC今收盤前有獲利了結賣壓，使指數由紅翻黑，收盤價為149.87，下跌0.07點，跌幅0.046%。

本周OTC漲幅有2.1個百分點，但周五收盤前在半導體族群的個股出現較明顯的獲利了結賣壓，如信驊科(5274)、環球晶(6488)、宏捷(8086)、群聯(8299)、尼克森(3317)等收盤都未能穩住紅盤，使OTC周五指數紅翻黑。

在台股基金中，本周也以中小型股的基金表現較佳，前5名分別保德信店頭基金、摩根中小基金，群益店頭基金，摩根新興科技基金及日盛高科技基金。在上述基金中的持股明細，除台積電(2330)、大立光(3008)外，精測(6510)、緯穎(6669)、倉和(6538)、鈊象(3293)、新普(6121)、聯詠(3034)、穩懋(3105)和聯發科(2454)也都上榜。

下周一台股即將封關，群益長安基金經理人王耀龍指出，有題材且評價低的中小型績優股年後可望率先攻擊，高檔之中小型個股則將呈現震盪加劇，建議部局績優的中小型個股。投資上可多加注意今年有成長的殖利率高個股。記憶體、矽晶圓、面板、被動元件產業也傳出谷底翻揚的好消息，近期菲律賓火山爆發，被動元件大廠Murata、SEMCO都有生產線在火山30公里以內，後續可以觀察對MLCC供需的影響。

(時報資訊)