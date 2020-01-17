頭份市長羅雪珠〔左三〕17日上午前往消防局頭份分隊慰勤。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

為感謝警、消人員犧牲假期堅守崗位，待命處理突發狀況的辛勞，頭份市長羅雪珠於17日上午偕同市民代表會的代表們，前往苗栗縣警察局頭份分局及轄下頭份、斗坪、尖山等派出所及苗栗縣消防局頭份分隊慰勉工作人員，以激勵工作士氣。

市長慰勉工作人員辛勞，並致贈慰問金，計有：頭份分局5萬元、頭份派出所2萬元、斗坪派出所1萬元、尖山派出所1萬元及消防局頭份分隊1萬元，合計10萬元。

今年加強重要節日安全維護工作，將於1月16日22時起至1月30日24時止實施，為期15天，在此期間內，統合警察、消防、義警、民防、義交、守望相助隊及志工等力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪預防宣導，維持交通安全順暢以及確保消防安全，並積極強化為民服務之具體作為，有效回應民面向之需求，務使民眾在年節期間「居家安心、出外放心」，平安過好年。

(中時 )