5G第一階段價格標結標，遠傳電信拿到黃金頻段3.5GHz的80MHz頻寬，該公司董事長徐旭東指出，這次標法政府聰明過頭，台灣僅有2300萬人，標金卻全球最貴，業者苦啊！政府應考慮挪出部分標金獎勵業者。

徐旭東認為，遠傳的80MHz剛剛好，90MHz太多，60MHz太少。中華電信在3.5GHz方面拿到90MHz頻寬，台灣大則取得60MHz。

國家通訊傳播委員會NCC在此次3.5GMz頻段只釋出270MHz，每家電信公司取得上限為100MHz，市場原傳出中華電信與遠傳要拿到100MHz，最後3.5GMz每單位價格創下全球最高。徐旭東直言，政府聰明過頭，還說明過頭就是負面的意思。 由於黃金頻段每單位價格創全球第一，市場擔心未來資費是否會過高，徐旭東表示，目前很難回答，因為未來還有建置費用等，由於5G手機可能降價，資費是由市場機制決定，要過一段時間才能回答。

徐旭東認為，政府可以參考美國成立5G基金，從標金中提撥部分金額，協助電信業者進行5G建設與創新應用服務。

至於對第二階段位置競標的想法，徐旭東表示不能說。

(工商 )