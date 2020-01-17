大學學測今（17）登場，1111人力銀行發布最新「2020年企業最愛大學」調查，結果顯示，今年雇主最滿意的「公立大學」持續由臺大、成大穩坐冠亞軍；「公立技職校院」也由臺北科技大學再奪冠，臺灣科技大學居次；「私立大學」排名翻轉，由輔仁大學重回冠軍，中原大學第二；「私立技職校院」由致理科技大學再度蟬連。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華指出，台灣正處於產業轉型的關鍵時刻，分析「2020企業最愛大學」調查結果，具有完整學系的綜合型大學，在跨領域的應變力上能提供給在校生更多的資源，較受到企業主青睞。

其中，臺灣大學是國內規模最大的綜合性大學，在最新公布的全球最佳大學排名中大幅前進50名，研究品質與影響力兩項評比雙雙提升，在企業主心目中也名列前茅，成功大學亦是南部的學術重鎮。

而睽違3年重新回到私校冠軍的輔仁大學，是國內少數擁有附屬醫院、系所幾乎涵蓋所有領域的綜合大學，雙主修及輔系學生數更是私立大學之最，外語學院的龐大師資群也讓各系所在全球化趨勢下，具備足夠的全球移動力，為學生表現大幅加分。

科技大學部分，聚焦於與產業密切接軌的臺北科技大學，打造與業界同規格的實驗室，從實務教學中為學生們技術扎根，私校科大冠軍致理科技大學，致力商務專業與應用面向，也創造高「雇主滿意度」，在少子化的嚴峻環境中逆勢抗跌。

值得一提的是，明新科大近年在國際大賽中大放異彩頗有斬獲，時尚造型與設計系連續在韓國首爾國際美容藝術大賽包辦大獎，為在校生開創更多職涯可能性。

李大華指出，想躍升為世界一流的人才搖籃，能為學生提供多元學習空間的校院是未來主流，近年來大專校院已開始效法歐美等國走向聯盟，整合各校的研究與教學資源，藉由校際合作提高國際能見度與競爭力，對於就讀的學子來說，可以跨校系選修課程、共享教學資源，發揮「1+1大於2」的效益，而這也代表未來人才的發展趨勢，不拘泥於單一專長，具備跨領域能力的跨界人才，才是最具競爭力的當紅炸子雞。

(工商 )