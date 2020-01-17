現場台大、師大及聯合大學等學生以創意推廣客家名產，成效有目共睹。（李柏澔攝）

今(17)日客家委員會於北市京站廣場舉辦記者會，宣告今年金鼠年將與中華國家公益發展協進會首次合作辦理「客家年貨周」，除了將客家商品導入迪化街之大學市集外，將於1月20日至25日在人潮群聚的京站時尚廣場辦理首次「客家年貨周」。

客委會致力輔導客庄產業，協助業者產品創新開發提升產品品質，並辦理「台三線客家名物選拔」活動，選出優良客家商品，提供「台灣客家等路大街」平台及相關通路，以吸引民眾選購具客家代表性之伴手禮或文創商品；今年為擴大商機，特地結合中華國家公益發展協進會辦理「2020客家美食年貨市集」，除了將客家商品導入迪化街之大學市集外，更於1月20日至25日在人潮群聚之京站時尚廣場辦理首次「客家年貨周」，讓民眾更加認識客家的美食及商品。

京站時尚廣場董事長黃森義表示，「2020客家美食年貨市集」活動自10日開跑以來，客委會的客家名物、等路大街禮品就很受消費者喜愛。本次「客家年貨周」預計將造成春節前後一波採購高潮，將動員所有百貨和美食商店支持此一活動，並且每天運用實體店面、廣播和網路行銷系统，擴大整體活動效益。

酷點校園營運長林文鑫表示，這次活動引起了各大學熱烈參與，計有台大、台科大、嘉義、淡江真理等十多所大學投入並發揮設計和行銷創意，將地方代表美食和客家的年節春聯、畫作、吉祥物等文創商品推到新的領域，對大學青年創意和創業很有鼓勵價值。

林文鑫指出，由於地方農會的通路比較封閉，許多生產的農作漁品若沒人買往往最後都遭到丟棄，農漁民皆反應可惜又浪費；這次結合大專院校學生參與就是為了輔導農漁民將產品做更有效利用，結合青年創意和社會通路平台，達到地方產品出得去、青年創意被看見的雙贏。

本次活動搭上民眾購買年貨消費潮，行銷客庄產業及特色商品，客家美食和商品導入大學師生的研發、技術、設計和創意，展現出傳統和創新融合的新時代風貌，除了讓大家瞭解客家的美好，也一起協助活络客庄經濟，具有特别的意義，活動僅有7天，千萬不要錯過，客家名物絕對是您年節送禮的首選，誠摯邀請大家踴躍選購。

(中時 )