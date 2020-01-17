109年度大學學測第二科登場考科為國文，考生認為出題不難，甚至比全國模擬考還簡單，並且文言文與白話文的題目比例各占一半，題數也與去年相當，整份考試題目中規中矩，要拿高分不是難事。

台南一中蘇姓考生表示，今年學測國文的文言文考題數量較多，必須花較多時間答題，印象比較深刻的題目，則是有題目提到書信、史記，但沒有特別的時事題，整體來說要獲得高分不難，但是否可以考好，還是要看國寫的表現。

南湖高中陳姓考生也說，今年學測國文比較多素養題，不少題目是以圖片呈現，也有不少分析題，要考好，並充分理解題意的話，平時不能只單一科目累積國學知識，跨領域的學習也是必要的，但整份考題不難，甚至比全國模擬考還簡單。

中崙高中李姓考生認為，今年學測國文考題，有題目提到問診的情況，令人印象深刻，整體答題還算順暢。

育達高職考生高振軒則說，有一題提到粥和升糖指數（GI）的題目，令他印象深刻。不過整體考題與時事並沒有太多關聯，但綜觀來看這次大考中心的出題算是中規中矩。

(旺報 )