畜試所研發跨足多產業領域

歷經12年育種、11世代選育，行政院農委會畜產試驗所17日展示去年的研究成果，新品種「黑絨烏骨雞」，全身具黑色絲絨羽，有優美的纓頭、花狀雞冠，產蛋數是一般雞的兩倍以上，肉質細緻，是蛋、肉兼用型的育種精品雞。

副研究員劉曉龍17日發表團隊研發成果，有帝王雞稱號的新品種黑絨烏骨雞，這是繼2017年白絲羽烏骨雞命名後，再一次展現畜試所育種成果。黑絨烏骨雞有華麗的體態、高品質的肉質及產蛋性能，而且雞肉是淺灰色，市場接受度更高，公雞與母雞都具高經濟價值。

此外，畜試所翻轉鹿茸產品既定印象，以不同的新穎技術，開發鹿茸益生菌及鹿骨凍膠保健產品，鹿茸益生菌方便好攜帶，已完成技術鑑價，近期可技術移轉商品化；鹿骨凍膠蛋白質、鈣含量高，打開休閒零食市場通路。

畜試所所長黃振芳說，畜試所去年研究成果爆發，「豬胚幹細胞於人類疾病模式之應用」、「新穎抗逆境緊迫飼料添加物開發」團隊得國家級的肯定；另有單位及實驗室通過國際及國家級的認證；同仁獲得「108年行政院農業委員會模範公務人員」等達15個獎項。

此外，畜試所除了傳統畜牧業領域研發外，這兩三年也增加了循環農業、智慧農業、動物保健產業，把農作廢棄透過創新的方法，跨單位合作，達到零廢棄概念；推動農業機器人，解決缺工問題；從飼料添加物、疫苗的開發，減少藥物使用，降低動物疾病感染風險。

(中時 )