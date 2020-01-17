新竹市政府今天舉辦2020「幸福好年」記者會，公布今年的「幸福好年」春聯和鼠年開運小紅包，並宣布春節6大安心服務。（陳育賢攝）

新竹市政府17日推出新年春聯「幸福好年」與「幸福小紅包」。（陳育賢攝）

新竹市政府17日推出新年春聯「幸福好年」與「幸福小紅包」，市長林智堅也將從18日起到大年初一，展開全市參香祈福之旅，邀請民眾一同出外走春，參拜祈福的同時就有機會領到限量款春聯與幸福小紅包。

市府今天舉辦2020「幸福好年」記者會，公布今年的「幸福好年」春聯和鼠年開運小紅包，副市長沈慧虹並宣布春節6大安心服務，包含暢玩動物園、動物園接駁、春節結婚服務、垃圾清運、居家安全與醫療服務等全方位服務，邀請全國民眾把握7天連假，到新竹市暢遊動物園。

行政處長白舒樺表示，「幸福好年」春聯是由青草湖國小老師謝明鳳繪製，其已經連續13年設計獨特的生肖創意春聯，今年特別以楷書隸書的古典風味為主，搭配兩隻組合成愛心的老鼠，心有所「鼠」，一起擁抱幸福的圖像，與大家共同迎接2020幸福好年。

而今年市長林智堅將提前從18日起至大年初一（25日）展開春節參香祈福之旅，預計將參拜包括都城隍廟、長和宮、天后宮、竹蓮寺、天公壇、北極佑聖宮、青南宮等共19處宮廟，並現場發放限量款幸福鼠年小紅包，歡迎民眾一同拜廟走春，分享農曆新年喜氣與幸福氛圍。

白舒樺說，「幸福好年」春聯即日起將投遞至新竹市各家戶或社區管委會，另，東區、北區、香山區公所及市府1樓服務中心、稅務局與文化局服務台也備有春聯、紅包袋組及幸福紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

此外，幸福小紅包及紅包袋組，是由筆名三木森（Mori）的設計師江坤森精心創作，今年從經典故事《青鳥》發想，創作追尋幸福的小鼠，透過嬉戲、玩樂、探險等面向，明白幸福就在身邊，藉此祝福所有新竹市民，新的1年都會是「幸福好年」。

行政處表示，為了讓大家都能安心享受年節假期，市府團隊也上緊發條，推出「春節6大安心服務」，包括動物園過年不休園（除夕休園）、提供動物園接駁、1月20至22日可預約結婚登記、5大醫院服務不打烊、警消也安排人力全年無休守護民眾居家安全等服務。

針對垃圾收運時間，24日（除夕）提前半天收運垃圾，大年初一到初四停收，29日（初五）加班提前清運，30日（初六）恢復正常清運。

(中時 )