武漢市衛健委昨深夜公布當地再添1名新型冠狀病毒肺炎死亡案例，泰國今也新增1例確診個案。截至目前，國內共累計13名通報個案，其中9人已排除、4人尚在檢驗。其中，3人流感快篩呈陽性、新型冠狀病毒篩檢呈陰性，1人檢體仍在運送，檢驗結果最快明天出爐。

陸方新型冠狀病毒死亡人數日前再添1例，個案為69歲男性，疑似原先就患有肺結核。受肺炎影響，男子入院時出現嚴重心肌炎、多重器官衰竭的併發症，15日晚間搶救無效死亡。泰國今新增個案為74歲中國女性，13日入境曼谷機場時遭攔下，今日確診新型冠狀病毒肺炎，目前住院治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，以陸方的死亡案例來看，患者本身年齡較高，加上原先可能患有肺結核、治療期間出現嚴重併發症而影響預後。若患上新型冠狀病毒肺炎，藉由早期診斷、積極支持性治療（如：呼吸、血壓維持、治療併發症和續發性其他感染等），可降低死亡風險。

莊人祥進一步表示，疾管署周三將嚴重特殊傳染性肺炎列為第5類傳染病，周三以來累計4名通報個案，仍在進行檢驗。4人當中，1人A流快篩陽性、2人B流快篩陽性，新型冠狀病毒篩檢均呈陰性。另有1名40幾歲男性，檢體仍在運送中，尚未有初步結果。4人均有武漢旅遊史，但未曾前往華南海鮮市場、未有禽鳥接觸史，檢驗結果最快明日出爐。

春節是旅遊旺季，疾管署提醒民眾，若在返國後14日內出現發燒、類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員，並依照指示戴口罩就醫，就醫時告知旅遊史、職業別、接觸史等，以利及時診斷及治療。

(中時 )