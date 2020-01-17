苗栗縣警局為減少酒駕事件，選擇轄區易肇事時間、路段，及易發生酒後駕車違規肇事地點等相關周邊道路，採取全面攔檢方式實施路檢，藉此宣導勿酒後駕車，讓民眾平安歡度佳節。

苗栗縣警交通隊統計轄內108年發生酒後駕車肇事計126件、受傷147人，與107年酒後駕車肇事136件、受傷165人比較，發生減少10件、受傷減少18人，並運用大數據分析轄內近兩年酒駕熱點熱時，其中以苗栗市中正路、中山路及竹南鎮龍山路最多，時段多集中於20時至翌日凌晨2時，而16時至20時則次之。

自去年7月1日酒駕新法上路後，罰鍰採汽、機車分流。機車酒駕仍維持原本新台幣1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕罰鍰則提高為3萬元至12萬元，若5年內第2次酒駕再犯者，則處最高額度為9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次加罰9萬元。酒駕拒測罰鍰也提高至18萬元，且5年內第2次違反，同樣採累進處罰，逐次加罰18萬元。

警察局局長翁群能表示，隨著農曆春節腳步接近，為維護地方轄區治安，並配合109年加強重要節日安全維護工作，警方將全面性針對轄區易發生酒駕的時段及路段加強取締，以遏止酒後駕車歪風，遵行醉不上道的守法觀念，並配合政府「酒駕零容忍」政策，全力維護交通秩序，以確保人民生命與財產安全。

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(中時 )