中信兄弟投手廖乙忠，在去年12強賽期間首次受到擔任牛棚教練的王建民指導，當時收穫不少，不過正當他以為緣分隨著比賽結束後，收到好消息王建民今年獲兄弟網羅加入，廖乙忠難掩開心表示，「以後還要繼續問他問題！」

廖乙忠從自主培訓選手一路成為「黑馬」，去年下半季開始站穩先發輪值，不僅在台灣大賽先發，還成為12強中華隊一員，當時廖乙忠常把握機會向王建民討教，「常跟建民賢拜在聊天中知道自己要改進的地方，變化球、滑球也有請教他，滿開心他加入的，可以延續12強想問他的問題。」並且笑說，「想問的問題怎麼可能在12強問夠！」

廖乙忠是中信兄弟投手群中，唯一入選12強中華隊的選手，也是與王建民交流最多的兄弟投手，他說王建民在前幾天到屏東稍微看一下投手狀況時，就把握機會請他檢查自己的投球動作。

中信兄弟投手廖乙忠。（鄧心瑜攝）

不過未來王建民主要擔任二軍投手教練，以培養潛力新秀為主，廖乙忠若把握機會站穩一軍，屆時較少機會能碰面，「可能會想加他LINE吧，12強不敢加他，只能在見到他的時候多問問題，現在希望能找機會加聯絡方式，不過現在看到他還是會緊張，有點不好意思。」

廖乙忠原本在兄弟穿40號球衣，得知王建民加入後，他主動讓出背號，昨日兄弟開訓，王建民首次穿著中信兄弟40號球衣亮相，而廖乙忠則是穿11號現身。

(中視)