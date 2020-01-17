工業電腦大廠研華（2395）去年營收穩健登高，在5G應用需求及市占率擴大下，今年營運成長表現持續看俏。研華今日股價開高穩揚，最高上漲2.42％至318元，終場上漲1.77％、收於316元，領漲工業電腦族群，並登近2個月波段高點，蓄勢再攻歷史新高價。

研華股價去年一路向上震盪走揚，去年11月底上探320元的上市新高價，隨後高檔修正拉回300元附近盤整，近期再度穩步向上走揚。三大法人近期偏多操作，近6日合計買超研華816張，其中以外資買超893張最多。

研華2019年12月及第四季營收持穩高檔，帶動全年合併營收續創543.28億元新高，年增11.39％，若以美元計價為17.56億美元，年增8.5％，幅度略低於去年初預期，主因大中華地區下半年起需求顯著好轉，帶動全年恢復成長，但歐洲則反向轉弱所致。

研華指出，去年網路暨通訊事業群（NCG）與應用電腦事業群（ACG）分別受惠產業驅動需求及併購ATJ挹注，營收繳出雙位數成長。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）維持穩定成長，工業物聯網事業群（IIoT）與智能服務事業群（SIoT）表現則持平。

研華去年前三季歸屬母公司稅後淨利56.51億元，年增達21.34％，每股盈餘8.08元，優於前年同期6.68元，齊創同期新高。由於第四季營收表現持穩高檔，配合營業費用率維持穩健水準，法人預期獲利表現可望同步續強，全年可望賺進1股本。

歐系外資認為，研華營收維持穩健雙位數成長，且毛利率較佳、本業獲利能力穩健，預期在5G需求及市占率擴大下，今年NCG、IIoT及SIoT事業群業績將加速成長，調高研華2019～2021年每股盈餘預期1～5％，維持「優於大盤」評等、目標價自295元調升至335元。

(時報資訊)