平民天團玖壹壹17日推出全新單曲〈大家樂〉，邀請到「嗩吶哥」阿聖助陣幫「吹」，在MV中四人穿上古裝，化身江南四大才子大玩KUSO，畫面充滿濃濃中國古典氛圍，更與平時時裝形象大不相同，春風說拍攝靈感希望致敬童年印象中的港片，洋蔥對此創意也非常喜歡，直呼：「很幽默！很有挑戰感！」

去年底玖壹壹和陳嘉樺（Ella）合作單曲〈來個蹦蹦〉，歌曲中融入薩克斯風，洗腦旋律讓人印象至深，MV上架4個月來在YouTube即將邁入2000萬點閱人次大關，成績十分亮眼。為求在音樂上突破，三人在新系列單曲中，希望每首單曲都以不同的特色樂器來塑造。

玖壹壹健志（左起）、洋蔥、春風在新歌〈大家樂〉MV中化身江南四大才子。（混血兒娛樂提供）

新歌〈大家樂〉以歡天喜地及節奏明快編曲方式，再加入嗩吶元素，是洋蔥先前在網路上看到有人以嗩吶吹電音、流行歌意外搭配，因此產生靈感，而會邀請到「嗩吶哥」阿聖，健志說「被阿聖在《達人秀》上的演出嚇了一跳！原來把傳統國樂嗩吶也可以這麼玩，我們三個立馬邀請阿聖一起來玩看看」，春風更對成品大讚：「覺得很帥！」至於下次要用哪個樂器，健志提議想用氣管樂「口哨」來融合。

〈大家樂〉選在過年前推出，健志分享創作靈感「返鄉是過年必做的事，不管成功或不成功都要帶著開心的心情回家，與家人團聚讓長輩安心」，希望將新歌送給在外打拼的遊子們，時時刻刻提醒自己家鄉的重要，人生最富足的時刻是與家人團圓，家對於任何人，都是出生與成長心理情懷最糾結的，心裡最美麗的那片土地其實就是家，聽著新歌一起回家散播歡樂散播愛。

玖壹壹17日推出全新單曲〈大家樂〉。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹新歌〈大家樂〉送給在外打拼的遊子們，時時刻刻提醒自己家鄉的重要。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹於年節前夕推出新歌〈大家樂〉。（混血兒娛樂提供）

至於今年紅包數字，洋蔥靦腆說「金額不是重點，主要是大家吉利才是重點」，健志則賣關子「這不好說，看家人的表現，如果家裡年菜好吃就加碼」，春風則表示過年會與公司同事們一起在公司「玩點增進情誼的小遊戲」還有朋友們的串門拜年等等。玖壹壹也祝福大家鼠年行大運、鼠錢鼠不完，春風則幽默說「祝大家都開心鼠了」。

(中時 )