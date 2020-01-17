竹聯幫仁堂明仁會綽號阿豪的陳姓會長，因為與地方上綽號阿男的陳姓角頭在臉書上發生糾紛，15日下午3時許，阿豪在樹林遭阿男與另外3名小弟押走，並毆打成傷，還強逼錄影道歉，但阿男事後擔心遭明仁會報復，竟跑去尋求警方保護。目前雙方人馬皆已到案，詳細案情仍待警方釐清。

明仁會會長遭人擄走，帶往樹林某大樓樓頂歐打、軟禁，甚至強逼拍下道歉影片PO網。（圖／翻攝畫面）

警方調查，人稱「新莊土地公」的阿男，平日都利用宮廟來吸收幫眾，主要以介入新莊及五股地方工程為主要財源；而竹聯幫明仁會新莊分會長阿豪，曾是阿男的小弟，自立門戶後，帶領一幫小弟，在外以凶狠著稱，橫行新北市。

明仁會在會長還沒被放回時，就已對阿男下了江湖追殺令，找到阿男小弟，並加以凌虐。（圖／翻攝畫面）

但最阿豪的氣勢卻壓過阿男，阿男覺得自己地頭蛇身分竟遭到過去的小弟阿豪威脅，早就想找機會修理整頓；而日前阿豪又在臉書上，與阿男嗆聲，阿男一氣之下便夥同3名小弟，在15日凌晨，於樹林迴龍一帶埋伏，一見到阿豪與友人出沒，持槍上前，將阿豪及身旁小弟押走，帶往樹林某間大樓樓頂毆打、軟禁，最後甚至強逼拍下道歉影片並PO網。

明仁會幫眾貫徹「加倍奉還」理念，找到阿男小弟並加以凌虐。（圖／翻攝畫面）

阿男接著還打電話到明仁會撂話，要明仁會「交錢放人」，甚至要求明仁會須派出1位幫會中輩分更高的人換當人質；但遭明仁會反斥「我們不是吃素的」，明仁會還強調，不只不接受交換條件，並揚言「加倍奉還，全力報復」。

結果正當阿豪還沒被釋放時，明仁會已下達「甲級動員令」，火速集結近百名幫眾，在12小時內也找到阿男的2名小弟，並將他們押走，然後以用同樣手法，先是毆打、凌虐後，也逼他們拍下影片上傳到臉書。

阿男看見小弟遭遇，擔心自己若是落到明仁會手上，不死也剩半條命，竟跑到警局投案，並要求警方在他住家加裝巡邏箱求保護，阿男還告訴警方本身患有恐慌症，「黑道求警方保護」，也讓警方啼笑皆非。

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(中時電子報)