速水茂虎道在新戲中飾演「抖M男」。

去年升格人夫的速水茂虎道，隔了10年再演男主角，他竟然奴性大發放話：「請多多蹂躪我吧。」 日本漫改劇《這個男人是我人生中最大的錯》由速水茂虎道攜手松井愛莉及田中道子、平岡祐太、入江甚儀、片山萌美等人共同演出，描述看似完美的製藥公司社長天城恭一，擁有眾人羨慕的家世、顏值及頭腦，但私底下其實卻是個「抖M男」，速水茂虎道接受專訪時透露：「這次會有不少動作戲，松井愛莉要表現出虐待狂的一面，請大家一定要期待喔」。

速水茂虎道在2011年因晨間節目的料理單元意外開啟「時尚帥主廚」的發展，主持節目8年來不僅為他獲得「橄欖油王子」的封號，成功轉型的結果也為他累積不少人氣及帶來無數的廣告商機和代言，成為主婦心中的夢幻男人。

速水茂虎道去年曾受邀參加「台灣美食展」，回想第一次來台的印象，他表示：「台灣人的個性很溫暖，給我許多幫助。」而從小就喜歡料理的他一想到台灣就會想到美食，認為台灣不管哪家餐廳都很好吃，夜市更是極富魅力，對台灣相當喜愛的速水茂虎道更藉著鏡頭向台灣粉絲喊話：「還想再參加美食展，請多多指教喔」。改編自同名漫畫的喜劇《這個男人是我人生中最大的錯》，自1/20起每周一於愛奇藝台灣站全台首播。

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(中時電子報)