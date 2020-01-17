陸元琪2016年和結婚13年的袁惟仁離婚，日前上《聽媽媽的話》節目，分享成為單親媽媽後的心聲。她表示不在乎經濟狀況變差，「我在意的是我們三個都更快樂了。」提到前夫袁惟仁前年底在上海腦溢血緊急開刀後返台休養，卻因前夫家人對小孩有誤解，不僅換病房還交代櫃檯不可以讓小孩進去，她跟兒子袁義、女兒袁融3人已有300多天未見過袁惟仁了。

陸元琪透露女兒袁融個性敏感，曾因為離婚被霸凌導致晚上睡覺會握拳、肚子絞痛，她也開導女兒：「你睜大眼睛去看，說你不幸福、沒有爸爸的小孩，他們家庭真的幸福嗎？」在前夫袁惟仁返台治療後，兒女也經常到醫院探視。不過陸元琪說，當後來遇到期末考，孩子有幾個禮拜沒有去醫院，「再過去的時候，已經找不到人了。」讓她感慨是前夫家人對小孩誤解了，除了更換病房外，還交代櫃檯不能讓他們進去，「我女兒昨天有算出時間，她說3百零幾天沒有見到爸爸了。」

《聽媽媽的話》主持人小禎坦言擔心自己離婚會影響小孩的愛情觀。

對於感情，陸元琪以「看透透」形容現在的感情觀，即便有對象也不想再婚，「我覺得現在負責人的男人不多，普遍的男生心智非常不成熟，媽寶很多，然後也不伸手幫你做家事，就跑出去找別人。」主持人小禎則表示最怕離婚影響到小孩的婚姻觀及愛情觀，「我女兒有一陣子說以後不要結婚了，覺得結婚好可怕。」一旁沈玉琳馬上接話：「不要嫁給醫美整形就好。」犀利發言讓小禎哭笑不得。

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(中時電子報)